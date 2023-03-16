Гладилин - о вылете «Зенита»: «Сенсации нет, «Динамо» было настроено на победу сильнее»

Известный тренер Валерий Гладилин, поработавший в свое время в столичном «Спартаке», высказался о гостевой победе «Динамо» над петербургским «Зенитом» в матче ¼ фигнала Кубка России.

«Это был равный матч, в котором участвовали две равные по силам команды. Здесь нет сенсации, «Динамо» было настроено на победу сильнее, было больше мотивировано, как мне показалось», - приводит слова эксперта «Газета.Ru».

Напомним, что игровое время противостояния завершилось вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказалось «Динамо» - 5:4. «Зенит» вылетел из турнира, а «бело-голубые» пробились в следующий этап.