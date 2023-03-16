Мостовой: «Убери легионеров из «Зенита», и всё станет ясно»

Бывший полузащитник сборной России и испанской «Сельты», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой прокомментировал вылет петербургского «Зенита» из Кубка страны.

«Матч равный. Вот, что значит отсутствие Малкома и Барриоса, без них «Зенит» становится обычной командой. Убери легионеров из «Зенита», и все станет ясно», - передает слова эксперта издание «РБ Спорт».

Матч между «Зенитом» и «Динамо» состоялся на стадионе «Газпром Арена» и завершился победой столичного коллектива в серии пенальти – 4:5. Игровое время противостояние завершилось вничью со счетом 1:1.