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Кубок России

Мостовой: «Убери легионеров из «Зенита», и всё станет ясно»

16 Марта 2023 • 08:35 Комментировать (1)

Бывший полузащитник сборной России и испанской «Сельты», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой прокомментировал вылет петербургского «Зенита» из Кубка страны.

«Матч равный. Вот, что значит отсутствие Малкома и Барриоса, без них «Зенит» становится обычной командой. Убери легионеров из «Зенита», и все станет ясно», - передает слова эксперта издание «РБ Спорт».

Матч между «Зенитом» и «Динамо» состоялся на стадионе «Газпром Арена» и завершился победой столичного коллектива в серии пенальти – 4:5. Игровое время противостояние завершилось вничью со счетом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Мостовой
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nadezhda
16 Марта 2023 в 08:46
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