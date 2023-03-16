Смородская - о матче «Зенит» - «Динамо»: «Судьи делают ошибки сознательно, косячат раз за разом»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская осталась крайне недовольна судейством в матче Кубка России между петербургским «Зенитом» и столичным «Динамо».

«Боже мой, сколько ошибок совершают судьи - я не знаю, что творится, и как с этим справляться. Делают ошибки сознательно! Косячат раз за разом. В России худшее судейство в Европе», - цитирует Смородскую издание «РБ Спорт».

Напомним, что матч между «Зенитом» и «Динамо» состоялся в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершился вничью со счетом 1:1. В серии пенальти питерцы уступили гостям – 4:5. Команда Сергея Семака завершила участие в турнире.