«Динамо» - о матче с «Зенитом»: «Кто король, а кто шут?»

Московское «Динамо» стало полуфиналистом Пути регионов Кубка России, победив на выезде петербургский «Зенит». После окончания встречи пресс-служба столичного клуба опубликовала в телеграм-канале отрезок из песни группы «Король и шут», оставив подпись: «Как вам концерт сегодня? Кто король, а кто шут? Пишите в комментариях».

Напомним, что в игровое время была зафиксирована ничья со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались динамовцы – 5:4. Вратарь «бело-голубых» Игорь Лещук парировал удары Далера Кузяева и Дугласа Сантоса.

Действующим обладателем трофея является московский «Спартак».