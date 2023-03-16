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Кубок России

Боков отреагировал на вылет «Зенита» из Кубка России

16 Марта 2023 • 07:48 Комментировать

Экс-игрок петербургского «Зенита» Максим Боков отреагировал на вылет «сине-бело-голубых» из Кубка России. В четвертьфинале Пути регионов подопечные Сергея Семака потерпели поражение от столичного «Динамо».

«Для меня удивление, что «Зенит» вылетел. Подбор игроков у петербуржцев и сама игра у чуть ли не чемпионская. Амбиций у петербуржцев предостаточно, но одна из них потерпела крах», - приводит слова Бокова Metaratings.ru.

Игровое время матча на «Газпром Арене» завершилось вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «Динамо» - 5:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Максим Боков
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