Экс-тренер «Спартака» Гладилин оценил судейство в матче «Зенит» - «Динамо»

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о судействе в поединке между петербургским «Зенитом» и столичным «Динамо» в рамках ¼ финала Пути регионов Кубка России.

«В начале весны у нас пока не очень идут дела с судейством, с видеопросмотрами неразбериха. Надо с этим что-то делать. Оценивать, какой пенальти был, а какой не был... У нас все просматривается», - цитирует эксперта издание «Газета.Ru».

Напомним, что игровое время противостояния завершилось вничью со счетом 1:1. Судьба матча решилась в серии пенальти, в которой точнее оказались футболисты московского коллектива – 5:4.