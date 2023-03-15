Экс-полузащитник «Лады» Тольятти и воспитанник тольяттинского футбола Влад Малахов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о главном тренере «Акрона» Виталии Калешине.

- Не могу не сказать хороших слов. Это настолько грамотный и современный специалист, что многие даже не представляют, насколько он хорош. Калешин постоянно учится, развивается, ездит на стажировки. Образцом тренера для себя он считает не попсовых Гвардиолу, Анчелотти или Клоппа, а Марсело Бьелсу. Он даже оплачивал со своих денег перевод на русский язык книг, которые написал Бьелса.

- Почему, именно, Бьелса?

- Потому что одно дело работать с «Баварией, «Реалом», «Манчестер Сити» - топовыми клубами, у которых есть огромные деньги и возможности брать любых игроков. И совсем другое дело - взять скромный «Лидс» с одним из самых маленьких бюджетов и вывести его в английскую Премьер-лигу. А потом еще в элите английского футбола держаться и быть конкурентоспособным, не имея больших финансов на трансферы. Давайте сравним Анчелотти и Бьелсу. Карло заехал в Англию, поработал в «Эвертоне». И что, он выиграл с этим клубом что-то? Что у него там получилось? Боролся за выживание. Но как только он вернулся в «Реал», сразу пошли победы: Лига чемпионов, чемпионство в Испании. Я уверен, дай Анчелотти во второй лиге тот «Лидс» Бьелсы, он бы с ним даже в АПЛ не вышел бы. То, что делает Калешин в «Акроне», примерно сопоставимо с работой Бьелсы в Англии. Понятно, что с этими клубами нереально выиграть еврокубки, но пошуметь, показать футбол хорошего качества, порадовать зрителей и болельщиков, помочь добиться прогресса футболистам – это у них получается. И хорошо получается.

- Что вам больше всего понравилось в матче «Акрон» - «Локомотив»?

- Мне понравилось, что «Акрон» играл в футбол, в свой футбол. Обратите внимание, даже когда хозяева забили быстрый гол и повели 1:0, они не прижались у своих ворот, не поставили автобус, не начали играть на отбой, не сделали сто выносов и двести фолов. Я специально посмотрел статистику. В первом тайме, даже выигрывая 1:0, «Акрон» выбросил больше аутов, нанес больше ударов по воротам. Много ли у нас в России таких команд, пытающихся играть в футбол, в настоящий футбол?

- Может быть, футболисты «Акрона» играли так раскрепощенно, потому что понимали, что все равно пройдут дальше? В любом случае «Локомотиву» после игры записали бы техническое поражение из-за участия в матче капитана Дмитрия Баринова, который не имел права играть из-за перебора желтых карточек…

- Не хорошо так говорить. Этими словами вы просто занижаете тот честный труд, который ребята проделали на поле. Я очень рад, что команда Калешина выиграла этот матч на поле и прошла по спортивному принципу, а не на бумаге или на компьютере. Для каждого футболиста «Акрона» было важно доказать, что они могут пройти этого соперника своими силами, а не через кабинетные игры. Ни одному нормальному спортсмену не доставляет удовлетворения победа, добытая бюрократическим способом. И потом, я не думаю, что акроновцы, когда выходили на поле, знали об этом. Может быть, кто-то из штаба команды и был осведомлен, но игроки то вряд ли знали и думали об этом. На тот момент ни у кого не было уверенности, что Баринов на самом деле не имел права играть. Тем более, есть еще разные апелляции, протесты. Поэтому говорить о том, что игроки на 100 процентов знали, что пройдут дальше еще до начала матча, неправильно.

Сергей Беседин