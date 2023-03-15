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Кубок России

Экс-игрок «Лады» Влад Малахов: «Восхищаемся, когда условный «Уиган» выбивает из Кубка «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», сейчас «Акрон» в роли такого же Давида» эксклюзив

15 Марта 2023 • 18:20 Комментировать
Акрон
1:1
Локомотив Москва
окончен после пенальти

«Акрон» из Тольятти продолжает свое чудесное выступление в Кубке России. Чтобы узнать все подробности о главном возмутителе спокойствия в этом турнире, мы пообщались с экс-полузащитником «Лады» Тольятти и воспитанником тольяттинского футбола Владом Малаховым.

- У людей постарше город Тольятти в плане футбола ассоциируется с «Ладой». Можно ли сказать, что сейчас «Акрон» забрал себе все внимание, любовь и славу в вашем ареале?

- Внимание точно забрал. К сожалению, «Лада» уже давно не та, что была раньше, поэтому «Акрон» - сейчас клуб номер один во всей нашей округе. А после чудесного выступления в Кубке, на сто процентов гарантирую, что новых болельщиков у «Акрона» прибавится еще больше. И не только из Тольятти и Самары, но и со всей России. Наш футбол и страна давно нуждалась в такой истории.

- В какой?

- Мы все восхищаемся, когда в Англии условный «Уиган» из четвертого дивизиона выбивает из Кубка «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Сейчас «Акрон» в роли такого же Давида, который побеждает Голиафов. Они уже «вышвырнули» «Аланию», «Торпедо» и «Локомотив». И все точь-в-точь, как по английскому сценарию. Провинциальный клуб из скромного городка на маленьком стадиончике разбирается с командами из элитного дивизиона. Он остался один среди волкодавов, все остальные «малыши» давно повылетали. Думаю, сейчас за «Акрон» будут болеть многие люди, чьи любимые команды повылетали.

- В чем феномен нынешнего «Акрона»?

- В грамотном менеджменте руководства. Не забывайте, что «Акрон» - это частный клуб. Но сколько у нас было до этого таких проектов с частными деньгами? Полно примеров, когда клуб за три-четыре года выходил из второго дивизиона в «вышку», пару лет еще пожил и все, умирал. Это все были «калифы на час», которые за счет денег своих владельцев добивались быстрых результатов. Схема была простая. Насыпаем чуть больше денег и приглашаем опытных и поигравших футболистов, подкупаем где можно судей и выигрываем сначала КФК, потом Вторую лигу, потом Первую лигу, выходим в «вышку». Далее у президентов заканчивались деньги или желание их тратить, и клубы исчезают или возвращаются обратно в любители. В «Акроне» никто не разбрасывается деньгам, команда движется и развивается поступательно. Никто не говорит, что через год мы должны выходить в РПЛ и это нужно сделать любой ценой. Здесь понимают, что когда команда готова будет сделать шаг вперед, она сделает его естественным путем, а не путем вливания денег в состав, судей, подкуп соперников и тому подобное.

Сергей Беседин

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Акрон Влад Малахов
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