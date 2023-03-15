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Кубок России

Дебютный гол Мозеса, удаление Тимофеева, ошибки Камилова: «Краснодар» легко разобрался с «Ахматом» в Кубке России

15 Марта 2023 • 16:54 Комментировать
Ахмат
0:3
Краснодар
окончен

Грозненский «Ахмат» и «Краснодар» сыграли в рамках Кубка России. Матч плей-офф пути регионов состоялся 15 марта на стадионе «Ахмат Арена».

Протокол игры  
Ахмат0:3Краснодар
  27'Кобнан Мозес (0:1)
  60'Кривцов Никита (0:2)
  90'Кривцов Никита  (0:3)
Шелия ГиоргиХарин Евгений 83' (Быстров Марат ( 83') Шатара МилошНижич ЗоранТодорович ДаркоТимофеев Артём  39'Швец Антон  36' 46' (Камилов Владислав ( 46') Бериша Бернард 69' (Карапузов Владислав ( 69') Диванович ЗаимОлейников Иван 69' (Черняк Илья ( 69') Ильин Владимир 46' (Агаларов Гамид ( 46')
Запасные: Уциев РизванТашаев РизванМацуев МинкаилТрошечкин АлександрСемёнов АндрейОпарин Михаил
Сафонов МатвейПетров Сергей 83' (Рамирес Кристиан ( 83') Литвинов ВячеславАлонсо ХуниорВолков Сергей АлександровичСперцян Эдуард 65' (Кади ( 65') Кривцов НикитаБаньяц Михайло 65' (Кордоба Джон ( 65') Ахметов ИльзатКобнан Мозес 65' (Черников Александр ( 65'  87') Олусегун Олакунле 79' (Батчи Жоау ( 79')
Запасные: Агкацев СтаниславПивоваров ДмитрийКайо ПанталеаоСорокин ЕгорШтепа Михаил
15 марта. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

 

Южное дерби в пути регионов образовали «Ахмат» и «Краснодар». Грозненцы продолжают путь по стадии плей-офф из одного матча, выбив «Уфу» полторы недели назад. А вот «Краснодар» в путь регионов свалился, попав под разгром от ЦСКА. После того матча, кстати, «быки» Владимира Ивича не проигрывают уже три игры – 2 победы и ничья. Продолжилась удачная серия и в Грозном.

Поначалу ничего не предвещало беды для «Ахмата». Начали команды расслаблено, борьбы совсем немного, скорости невысокие. Такой ход игры и привёл к первому опасному моменту: Харин как-то очень спокойно подарил мяч Сперцяну, Эдуард разогнался, вошёл в штрафную площадь, но в завершении тоже смазал, пробил слабо. Шелия поддержал общее настроение – зафиксировал мяч только со второй попытки.

Гол пришёл практически из ниоткуда. Всецело его придумал новичок «Краснодара» Мозес. Кобнан сначала с Волковым обыгрался на углу штрафной площади, затем короткую «стеночку» со Сперцяном разыграл, а завершил всё это действо обводящим ударом с дуги штрафной площади, упаковав мяч под штангу – 0:1. «Ахмат» опомниться не успел, как ситуация стала плачевной. Артём Тимофеев открытыми шипами пошёл на Сперцяна, сфолил и моментально схватил красную карточку.

Второй тайм «Краснодар» провёл в большинстве, принявшись давить соперника. Обязан был забивать второй мяч Олусегун, которого одарил передачей Мозес. Сначала он обыграл голкипера, сместился к лицевой и покатил в центр. Олакунле бил наверняка, однако место голкипера заняли – сейв на «ленточке» совершил Нижич. А окончательное убийство интриги произошло на исходе часа игры.

Камилов отдал ужасающий пас в направлении своей штрафной площади, Кривцов мяч перехватил, под углом вырвался на ворота и технично покатил в «шестёрку» - 0:2. Правда, на этом «Краснодар» не успокоился, «быки» продолжили бодать рассыпавшийся «Ахмат». Сперцян собрал всех на фланге и остроумно набросил на линию вратарской площади, куда набежал Мозес. Нигериец обязан был вносить мяч в ворота, но умудрился пробить выше.

Камилов этой ошибкой не ограничился и спровоцировал ещё выход три в одного для «быков», но в этом раз Кордоба не смог переиграть Шелию. В концовке Джон пытался застать врасплох голкипера «Ахмата», пробив с 35 метров. Неожиданно, но неточно. Третьего гола «быков» пришлось ждать до третьей компенсированной минуты. Дубль оформил Никита Кривцов, на 11-метровой отметке принявший передачу Рамиреса и точно пробивший - 0:3. «Краснодар» легко обыгрывает «Ахмат» на выезде и выходит в следующий раунд плей-офф пути регионов.

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Краснодар Ахмат
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