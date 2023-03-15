​«Краснодар» упрочил преимущество в кубковом матче против «Ахмата»

В среду кубковый матч проводят «Ахмат» и «Краснодар». На исходе часа игрового времени «быкам» удалось упрочить своё преимущество. Автором результативного удара стал Никита Кривцов, который вошёл в штрафную и поразил дальнюю часть ворот. Теперь на табло в Грозном горит счёт 0:2. Стоит сказать, что в конце первого тайма «Ахмат» остался в численном меньшинстве.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Ахматом» и «Краснодаром» можно в текстовой трансляции.

Отметим, что «Ахмат» и «Краснодар» встречаются в нижней части сетки Кубка России, где всё решается в одном матче: победитель идёт дальше, проигравший вылетает.