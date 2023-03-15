Шавло: «Болельщикам наверняка непривычно, что в Кубке можно проиграть и не вылететь»

Бывший руководитель «Спартака» Сергей Шавло дал характеристику новой системе розыгрыша Кубка России.

- Пока это выглядит как эксперимент, не все до конца продумано. И болельщикам наверняка непривычно, что в Кубке можно проиграть и не вылететь… Вопросов так же много, как и с судейством, - приводит слова Шавло «Плеймейкер».

Напомним, что с текущего сезона в Кубке России появился групповой раунд для клубов Премьер-лиги, по результатам которого 12 команд вышли в весеннюю часть. 8 участников попали в Путь РПЛ. В Пути регионов в одноматчевых противостояниях играют клубы низших лиг, а также выбывшие из верхней части сетки.