«Ахмат» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

В Кубке России по футболу встречаются «Ахмат» и «Краснодар».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ахмат - Краснодар
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Протокол игры
|27'Кобнан Мозес (0:1)
|60'Кривцов Никита (0:2)
Шелия Гиорги•Харин Евгений•Шатара Милош•Нижич Зоран•Тодорович Дарко•Тимофеев Артём• 39'Швец Антон 36'46' (Камилов Владислав (46') •Бериша Бернард69' (Карапузов Владислав (69') •Диванович Заим•Олейников Иван69' (Черняк Илья (69') •Ильин Владимир46' (Агаларов Гамид (46')
Сафонов Матвей•Петров Сергей•Литвинов Вячеслав•Алонсо Хуниор•Волков Сергей Александрович•Сперцян Эдуард65' (Кади (65') •Кривцов Никита•Баньяц Михайло65' (Кордоба Джон (65') •Ахметов Ильзат•Кобнан Мозес65' (Черников Александр (65') •Олусегун Олакунле79' (Батчи Жоау (79')
15 марта. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
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