Бушманов оценил шансы «Спартака» пройти «Урал»

Экс-футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о результате поединка между «красно-белыми» и екатеринбургским «Уралом» в рамках ½ финала Кубка России. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Матч получился непростым для «Спартака», «Урал» сейчас очень хорош, против них всем тяжело играть. Шансы в ответном матче? 50 на 50. «Урал» дома - непростой соперник, они будут биться», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Ответный поединок противостояния состоится в начале апреля на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по мск.