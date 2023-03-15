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Кубок России

Писарский: «Надо доказать, что разгром от ЦСКА - случайность»

15 Марта 2023 • 13:41 Комментировать

Центрфорвард самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский дал интервью журналисту «Чемпионата» в преддверии встречи с московским ЦСКА в полуфинале Кубка России.

«После разгрома от ЦСКА был жёсткий разговор в раздевалке. Самое главное - правильно сделать выводы. В Кубке надо доказать себе и болельщикам, что разгром в РПЛ - это случайность», - высказался Писарский.

Напомним, что в матче 19-го тура Премьер-лиги «Крылья Советов» поиграли ЦСКА со счетом 0:4.

Первый матч ½ финала Кубка России состоится сегодня, 15 марта, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов Владимир Писарский
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