Писарский: «Надо доказать, что разгром от ЦСКА - случайность»

Центрфорвард самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский дал интервью журналисту «Чемпионата» в преддверии встречи с московским ЦСКА в полуфинале Кубка России.

«После разгрома от ЦСКА был жёсткий разговор в раздевалке. Самое главное - правильно сделать выводы. В Кубке надо доказать себе и болельщикам, что разгром в РПЛ - это случайность», - высказался Писарский.

Напомним, что в матче 19-го тура Премьер-лиги «Крылья Советов» поиграли ЦСКА со счетом 0:4.

Первый матч ½ финала Кубка России состоится сегодня, 15 марта, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.