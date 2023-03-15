Ежов: «ЦСКА дал пощёчину «Крыльям», надо ответить в Кубке»

Хавбек самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался насчет предстоящего поединка против столичного ЦСКА в рамках ½ финала Кубка России.

«ЦСКА дал пощёчину «Крыльям». В Кубке нам надо как-то ответить. Будем делать всё возможное», - приводятся слова Ежова на страницах издания «Чемпионат».

Напомним, что в 19-м туре Премьер-лиги ЦСКА разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:0.

Кубковый матч состоится в среду, 15 марта, на стадионе в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

После 19 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в таблице, а «Крылья» располагаются на 11-й позиции.