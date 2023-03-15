Стрепетов назвал фаворита в матче «Зенит» - «Динамо»

Бывший тренер петербургского «Зенита» Алексей Стрепетов высказался касательно предстоящего поединка между «сине-бело-голубыми» и московским «Динамо» в ¼ финала Пути регионов Кубка России.

«Не удивлюсь, если в итоге будет результативная ничья. Но чуть-чуть все же отдам предпочтение «Зениту». Но «Динамо» - очень опасный соперник, может «выстрелить», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится сегодня, 15 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.