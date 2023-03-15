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Кубок России

Кечинов оценил шансы «Спартака» пройти «Урал»

15 Марта 2023 • 10:58 Комментировать

В первом матче ½ финала Кубка России московский «Спартак» на своем поле разошелся миром с екатеринбургским «Уралом» (1:1). Своими впечатлениями от поединка поделился главный тренер «народной команды» Валерий Кечинов.

«Игра была боевая. В ответной шансы будут одинаковые, 50 на 50. Поэтому шансы одинаковы, но «Спартаку» будет тяжелее, «красно-белые» сыграют на выезде. Надеюсь, что команда пройдет дальше», - передает слова эксперта издание «Спорт-экспресс».

Ответный поединок состоится в начале следующего месяца на «Екатеринбург Арене».

В чемпионате России «Спартак» набрал 40 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Урал» с 25 очками идет на десятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Валерий Кечинов
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