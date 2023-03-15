Федун оценил работу Ганчаренко в «Урале»

Экс-владелец московского «Спартака» Леонид Федун в интервью журналисту «Спорт-экспресса» высказался об игре екатеринбургского «Урала» под руководством белорусского специалиста Виктора Ганчаренко.

«В чем секрет «Урала» Ганчаренко? Видимо, это его секрет. Поскольку все команды Ганчаренко играют очень жестко, очень вязко. Он выжимает из игроков все, что можно. Молодец», - приводит слова Федуна источник.

Накануне прошел первый матч ½ финала Кубка России между «Спартаком» и «Уралом». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Ответный поединок состоится в Екатеринбурге 4 апреля.