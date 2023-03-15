Мостовой дал прогноз на матч «Зенит» - «Динамо»

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о предстоящем кубковом поединке между петербургским «Зенитом» и столичным «Динамо».

«Зенит» хорош впереди и постоянно создает угрозу, отличаясь высокой реализацией. Однако и «Динамо» вряд ли станет отсиживаться, что обеспечит яркий футбол. Тотал больше 2,5», - приводит слова Vseprosport.ru.

Матч «Зенит» - «Динамо» состоится сегодня, 15 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.