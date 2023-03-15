Ахмат - Краснодар: где смотреть прямую трансляцию онлайн

«Ахмат» и «Краснодар» сразятся в кубковом матче, где проигравший покинет турнир. Эта встреча примечательна тем, что в ней абсолютно нет фаворита. Грозненцы выиграли три матча в 2023 году, после чего не смогли в большинстве одолеть «Локомотив». «Быки» играли только с московскими соперниками, обыграли ЦСКА и «Динамо», проиграли ЦСКА и потеряли очки с «Торпедо».

Кто окажется сильнее сегодня, можно узнать из трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер» в 15:00. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.