Шавло высказался о матче «Спартака» против «Урала»

Экс-игрок московского «Спартака» Сергей Шавло высказался о предстоящем поединке между «красно-белыми» и екатеринбургским «Уралом» в полуфинале Кубка России.

«Спартак» по качеству игроков сильнее, поэтому, надеюсь, сегодня скажется их мастерство. Что будет на поле - увидим. Будет очень тяжело, главное - не пропускать необязательные голы», - приводит слова Шавло издание Metaratings.ru.

Поединок между «Спартаком» и «Уралом» состоится на «Открытие Банк Арене» во вторник, 14 марта, и начнется в 20:00 по московскому времени.

По итогам 19 туров Премьер-лиги москвичи занимают второе место, а «Урал» идет на десятой позиции.