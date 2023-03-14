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Кубок России

Шавло высказался о матче «Спартака» против «Урала»

14 Марта 2023 • 13:22 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака» Сергей Шавло высказался о предстоящем поединке между «красно-белыми» и екатеринбургским «Уралом» в полуфинале Кубка России.

«Спартак» по качеству игроков сильнее, поэтому, надеюсь, сегодня скажется их мастерство. Что будет на поле - увидим. Будет очень тяжело, главное - не пропускать необязательные голы», - приводит слова Шавло издание Metaratings.ru.

Поединок между «Спартаком» и «Уралом» состоится на «Открытие Банк Арене» во вторник, 14 марта, и начнется в 20:00 по московскому времени.

По итогам 19 туров Премьер-лиги москвичи занимают второе место, а «Урал» идет на десятой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Сергей Шавло
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