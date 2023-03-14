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Кубок России

Погребняк оценил шансы «Урала» пройти «Спартак»

14 Марта 2023 • 11:31 Комментировать

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Павел Погребняк высказался насчет противостояния между екатеринбургским «Уралом» и московским «Спартаком» в рамках полуфинала Кубка страны.

«Для меня «Урал» - один из фаворитов Кубка. Смею предположить, что шанс пройти «Спартак» высок - это реально. В Москве будет тяжело, но в Екатеринбурге мы поборемся с ними», - приводит слова Погребняка издание «Чемпионат».

Первый матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 14 марта. Ответную встречу соперники проведут в Екатеринбурге 4 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Павел Погребняк
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