Погребняк оценил шансы «Урала» пройти «Спартак»

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Павел Погребняк высказался насчет противостояния между екатеринбургским «Уралом» и московским «Спартаком» в рамках полуфинала Кубка страны.

«Для меня «Урал» - один из фаворитов Кубка. Смею предположить, что шанс пройти «Спартак» высок - это реально. В Москве будет тяжело, но в Екатеринбурге мы поборемся с ними», - приводит слова Погребняка издание «Чемпионат».

Первый матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 14 марта. Ответную встречу соперники проведут в Екатеринбурге 4 апреля.