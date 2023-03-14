Защитник «Урала» Бевеев назвал задачу в матче со «Спартаком»

Защитник екатеринбургского «Урала» Мингиян Бевеев в разговоре с журналистом «Спорт-экспресса» высказался о задаче команды в Кубке России.

«Цель - выиграть все матчи. Сначала первую игру против «Спартака», потом вторую. А потом еще и еще. Мы стараемся отдать все силы и добиваться максимального результата», - высказался футболист.

Сегодня, 14 марта, екатеринбургская команда проведет первый матч ½ финала Пути РПЛ против столичного «Спартака». Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 20:00 по местному времени. Ответная игра пройдет 5 апреля в Екатеринбурге.