​Суперфинал Кубка России может быть перенесён

В понедельник стало известно о том, что сборная России в июне выступит на турнире, который организовывает Ассоциация футбола Центральной Азии. Турнир пройдёт с 9 по 21 июня.

Из-за участия сборной России в этом турнире перенесён может быть Суперфинал Кубка России. Его планировалось провести в «Лужниках» в воскресенье, 11 июня. В составах финалистов национального кубка наверняка будет достаточно представителей сборной России. Учитывая этот факт, вряд ли уместно будет проводить кубковый финал в указанную дату. Скорее всего, Российскому футбольному союзу нужно будет выбрать другую дату.

Сборная России летом выступит на турнире – известны возможные соперники