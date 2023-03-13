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Кубок России

​Суперфинал Кубка России может быть перенесён

13 Марта 2023 • 14:16 Комментировать

В понедельник стало известно о том, что сборная России в июне выступит на турнире, который организовывает Ассоциация футбола Центральной Азии. Турнир пройдёт с 9 по 21 июня.

Из-за участия сборной России в этом турнире перенесён может быть Суперфинал Кубка России. Его планировалось провести в «Лужниках» в воскресенье, 11 июня. В составах финалистов национального кубка наверняка будет достаточно представителей сборной России. Учитывая этот факт, вряд ли уместно будет проводить кубковый финал в указанную дату. Скорее всего, Российскому футбольному союзу нужно будет выбрать другую дату.

Сборная России летом выступит на турнире – известны возможные соперники

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Сборная России Кубок России
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