Чалов: «ЦСКА делает большую ставку на Кубок России»

Центрфорвард московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о цели своей команды в Кубке России.

«В ЦСКА делают большую ставку на Кубок? Думаю, об этом не говорят, но да, конечно», - сказал Чалов в прямом эфире на Первом канале.

Напомним, что в плей-офф Кубка России «армейский» коллектив встретится с самарскими «Крыльями Советов». Первый матч состоится в Самаре 15 марта, а ответная встреча пройдет 4 апреля.

После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 32 балла и занимает пятое место в турнирной таблице. «Крылья Советов», в свою очередь, с 20 очками занимают 11-ю строчку.