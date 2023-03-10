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Кубок России

​«Волга» подаст апелляцию на решение о наказании за бросок с трибуны банана

10 Марта 2023 • 20:16 Комментировать

«Волга» из Ульяновска собирается направить апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Напомним, что клуб оштрафовали на полмиллиона рублей и условно наказали проведением одной кубковой игры при пустых трибунах. Наказание связано с броском с трибуны банана в направлении Маркуса Вендела в концовке матча Кубка России против «Зенита».

«В понедельник подадим апелляцию. Ещё раз объясним свою позицию. У нас есть право на апелляцию, мы им воспользуемся. Изменит это что-то или нет – посмотрим», - комментарий пресс-службы «Волги» приводит ТАСС.  

Появилось видео допроса фаната, бросившего на поле банан в матче «Зенита»

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Евро-Футбол.Ру,
Волга Ульяновск
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