​Полиция задержала человека, бросившего банан на поле в матче «Волга» - «Зенит»

Недавний кубковый матч между ульяновской «Волгой» и «Зенитом» был омрачён броском с трибуны банана. Питательный продукт был брошен в направлении игрока питерцев Маркуса Вендела. Полицейские задержали человека, который бросил банан на поле. Об этом рассказывает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Управления МВД России по региону.

Нарушителем оказался житель Ульяновска 2004 года рождения. В его отношении был составлен административный протокол по статье о нарушении правил поведения на спортивных соревнованиях. Протокол будет передан в суд.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Волгу» на выезде со счётом 3:0 и продолжил путь в Кубке России.