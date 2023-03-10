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Кубок России

Назначены судьи на матчи «Спартака» и «Зенита» в Кубке России

10 Марта 2023 • 10:36 Комментировать

Стало известно, кто обслужит ближайшие матчи Кубка России с участием московского «Спартака» и петербургского «Зенита».

Как информирует пресс-служба РФС, встречу между «красно-белыми» и екатеринбургским «Уралом» доверили Сергею Карасёву. На встрече «Зенит» - «Динамо» отработает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.

Добавим, что на матче между «Крыльями Советов» и ЦСКА отработает Алексей Сухой, а поединок «Акрон» - «Локомотив» рассудит Артём Чистяков.

Действующим обладателем кубка страны является «Спартак». В финале прошлого сезона «красно-белые» переиграли «Динамо» со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Карасёв
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