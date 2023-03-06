Озвучена задача «Крыльев Советов» в Кубке России

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» рассказал о задаче своей команды в текущем розыгрыше Кубка России.

«В полуфинале Кубка России у нас максимальные задачи. Если пройдем, у нас будут максимальные задачи. Если вылетим и попадем в Путь регионов, тоже будут максимальные задачи», - передает слова специалиста источник.

Напомним, что в результате жеребьевки полуфинальной стадии Кубка России самарский коллектив встретится с московским ЦСКА. В предыдущем раунде турнира «Крылья Советов» по сумме двух матчей одолели «Динамо».