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Кубок России

Озвучена задача «Крыльев Советов» в Кубке России

06 Марта 2023 • 11:49 Комментировать

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» рассказал о задаче своей команды в текущем розыгрыше Кубка России.

«В полуфинале Кубка России у нас максимальные задачи. Если пройдем, у нас будут максимальные задачи. Если вылетим и попадем в Путь регионов, тоже будут максимальные задачи», - передает слова специалиста источник.

Напомним, что в результате жеребьевки полуфинальной стадии Кубка России самарский коллектив встретится с московским ЦСКА. В предыдущем раунде турнира «Крылья Советов» по сумме двух матчей одолели «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
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