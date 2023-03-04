Зарема высмеяла «Зенит» после решения CAS

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на решение CAS о дисквалификации игроков петербургского «Зенита» в Кубке России.

«Не понимаю, на что «Зенит» рассчитывает. Они как в стране волшебника изумрудного города, только в своих блекло-голубых цветах. Я очень рада, что карнавала не будет», - передает слова Салиховой издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что из-за массовой драки в кубковом поединке против московского «Спартака» дисквалификацию на шесть матчей получили игроки «Зенита» Малком, Вильмар Барриос и Родригао.