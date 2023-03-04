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Кубок России

Агент рассказал, как повлиял на Вендела скандал с бананом

04 Марта 2023 • 10:56 Комментировать

Ситуация с брошенным бананом никак не отразилась на полузащитнике петербургского «Зенита» Венделе. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом «РБ Спорта» агент бразильца Тьяго Рибейро.

«Ситуация с выброшенным бананом никак не повлияла на Вендела и его желание усердно работать, приносить пользу «Зениту». Такие идиотские действия не должны и не могут победить», - высказался представитель футболиста.

Напомним, что в концовке матча Кубка России между ульяновской «Волгой» и «Зенитом» с трибун был брошен банан в сторону Вендела. За это КДК РФС оштрафовал принимающую сторону на 500 тысяч руюлей.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Маркус Вендел
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