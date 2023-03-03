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Кубок России

CAS отклонил апелляцию «Зенита» по дисквалификации троих игроков

03 Марта 2023 • 18:45 Комментировать

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) отклонил апелляцию «Зенита» по делу о дисквалификации Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао в Кубке России. Об этом рассказывает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что три игрока «Зенита» были дисквалифицированы на шесть матчей за драку в кубковой игре против «Спартака». Со стороны москвичей так же были наказаны Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев.

«Зенит» изначально подавал апелляцию РФС, но после неудачи решил обратиться в CAS. Там согласились с выводами КДК.

Отметим, что дисквалификация для игроков распространяется только на Кубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильмар Барриос Родригао CAS Малком Филипе
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