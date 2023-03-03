​Александр Мостовой заявил, что не понимает нынешний формат Кубка России

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой заявил, что он не понимает нынешний формат розыгрыша Кубка России.

Напомним, что сетка плей-офф Кубка России разбита на две части. Проигрывая в верхней части, команда не вылетает, а отправляется в нижнюю часть.

«Я раньше говорил и сейчас скажу - формат не понимаю. Проигрываешь - остаёшься. Выигрываешь - остаёшься. Любим мы отличаться, конечно. Со схемой Кубка до сих пор разобраться не можем. Уже и не думаешь о начале РПЛ (смеётся)», - сказал Мостовой, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Напомним, что действующим обладателем кубка России является московский «Спартак». В прошлом году в финале турнире «красно-белые» обыграли «Динамо».