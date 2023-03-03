​Промес не прошёл мимо журналистов, но «Спартак» не оштрафуют – в КДК объяснили ситуацию

По регламенту Кубка России все футболисты команд должны проходить через микст-зону с журналистами. Форвард «Спартака» Квинси Промес после игры с «Локомотивом» мимо журналистов не проходил, поэтому «красно-белые» могли быть оштрафованы. Впрочем, КДК РФС принял решение не наказывать клуб. Артур Григорьянц, который возглавляет комитет, объяснил ситуацию.

«Промес участвовал во всероссийской акции «Ёлка желаний» под патронажем правительства. В рамках этой акции было исполнено желание ребёнка, который мечтал побывать на матче и пообщаться с Промесом. Когда Квинси проходил через‑микст зону, там уже не было журналистов. Мы данную запись приняли к сведению», - слова Григорьянца приводит «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» прошёл «Локомотив» в Кубке России по итогам двух матчей – победы 1:0 и 4:2. В полуфинале верхней части сетки «красно-белые» будут играть против «Урала». Первый матч пройдёт в средине марта.