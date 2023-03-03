​«Зенит» наказали за метание фанатами снежков

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал «Зенит» по итогам кубкового матча против ульяновской «Волги». Клуб выплатит 200 тысяч рублей за бросание фанатами снежков в футболистов и официальных лиц. Ещё 50 тысяч рублей питерцы заплатят за несогласованный баннер на трибуне, пишет телеграм-канал «Ложа прессы».

Ранее сообщалось о наказании для «Волги» за брошенный с трибуны банан.

Напомним, что «Зенит» разгромил ульяновскую «Волгу» на выезде со счётом 3:0. Команда Сергея Семака прошла в следующий этап Кубка России, где будет принимать столичное «Динамо».