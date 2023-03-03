​КДК вынес решение по инциденту с броском банана в направлении Вендела

Кубковый матч между ульяновской «Волгой» и «Зенитом» на прошлой неделе был омрачён инцидентом с броском банана в направлении полузащитника питерцев Маркуса Вендела. В пятницу Контрольно-дисциплинарный комитет на своём заседании рассмотрел скандальный инцидент.

По итогам разбирательства «Волга» получила 500 тысяч рублей штрафа. Кроме того, ульяновский клуб был наказан проведением одного матча Кубка России при пустых трибунах (условно).

Напомним, что «Зенит» обыграл «Волгу» на выезде со счётом 3:0 и пробился в следующую стадию Кубка России. Там питерцы сыграют против «Динамо» на своём поле.