Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Слишком пьян»: Черданцева не пустили в караоке

03 Марта 2023 • 13:59 Комментировать

Известного комментатора Георгия Черданцева во время поездки на матч между «Волгой» и «Зенитом» не пустили в один из караоке-баров Ульяновска. По данным источника, журналист не прошел в заведение, поскольку был сильно пьян.

«По мнению начальника службы безопасности, федеральный комментатор был слишком пьян для их заведения. Видимо, звездные гости им не нужны. Вот такое гостеприимство», - рассказал «КП» очевидец произошедшего.

Поединок плей-офф Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» состоялся на прошлой неделе и завершился крупной победой команды Сергея Семака со счетом 3:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Георгий Черданцев Волга Ульяновск
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Марта
14:35 · Кубок России
​КДК вынес решение по инциденту с броском банана в направлении Вендела
13:59 · Кубок России
«Слишком пьян»: Черданцева не пустили в караоке
12:48 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Лапочкин высказался об уровне судейства в России
12:04 · Кубок России
Нигматуллин: «Акрон» — хороший жребий для «Локомотива»? В «Торпедо» тоже так считали
11:04 · Кубок России
Мартинс — об игре в мороз: «У меня всё промёрзло: голова, уши, руки, ноги»
09:38 · Кубок России
Шнякин — о Калешине: Тренер «Акрона» давно заслуживает шанса в РПЛ
09:11 · Кубок России
Сенников отреагировал на решение ЭСК РФС по голу Зобнина в матче с «Локомотивом» 1
08:36 · Кубок России
Гранат: «Крылья Советов» могут побороться за Кубок России
08:35 · Кубок России
Петржела: «Зенит» сыграет в финале Кубка со «Спартаком»
08:15 · Кубок России
Мостовой назвал фаворита в матче «Крылья Советов» - ЦСКА
08:09 · Кубок России
Мостовой: «Локомотив» пройдёт «Акрон»
08:01 · Кубок России
Мостовой оценил шансы «Динамо» в матче Кубка России с «Зенитом»
02 Марта
23:50 · Кубок России
Гришин высказался о несостоявшемся кубковом дерби ЦСКА – «Спартак»
23:43 · Кубок России
Гришин – о «Крыльях Советов»: «ЦСКА попался неплохой соперник»
23:28 · Кубок России
Лапочкин – о пенальти в матче «Спартак» - «Локомотив»: «ЭСК приняла единственно верное решение»
Все новости