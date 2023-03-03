«Слишком пьян»: Черданцева не пустили в караоке

Известного комментатора Георгия Черданцева во время поездки на матч между «Волгой» и «Зенитом» не пустили в один из караоке-баров Ульяновска. По данным источника, журналист не прошел в заведение, поскольку был сильно пьян.

«По мнению начальника службы безопасности, федеральный комментатор был слишком пьян для их заведения. Видимо, звездные гости им не нужны. Вот такое гостеприимство», - рассказал «КП» очевидец произошедшего.

Поединок плей-офф Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» состоялся на прошлой неделе и завершился крупной победой команды Сергея Семака со счетом 3:0.