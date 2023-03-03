Петржела: «Зенит» сыграет в финале Кубка со «Спартаком»

Бывший наставник питерского «Зенита» Властимил Петржела поделился своим прогнозом на матчи Фонбет Кубка России, в частности, насчет соперника питерского «Зенита», которому предстоит сыграть с московским «Динамо». По мнению Петржелы, «Зенит» пройдет прошлогоднего финалиста турнира «Динамо» и выйдет в финал - а там сыграет с нынешним действующим обладателем трофея, «Спартаком».

- «Зенит» легко пройдет «Динамо» в Кубке России и в финале сыграет со «Спартаком». На данный момент у петербуржцев безупречная игровая форма, - цитирует слова чешского специалиста Metaratings.ru.