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Кубок России

Чепчугов: «Преждевременно загадывать, сможет ли ЦСКА выиграть Кубок России в этом сезоне, матчи в этом турнире порой удивляют»

02 Марта 2023 • 19:59 Комментировать

Экс-вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов оценил итоги жеребьевки полуфинальных противостояний в рамках Пути РПЛ Фонбет Кубка России, исходя из результата которой в 1/2 финала «армейцы» сыграют с самарскими «Крыльями Советов».

«Преждевременно загадывать, сможет ли ЦСКА выиграть Кубок России в этом сезоне. Матчи на Кубок, как мы знаем, порой удивляют зрительский глаз. Конечно, мне хотелось бы, чтобы ЦСКА забрал трофей. Это станет настоящим событием для клуба и болельщиков», — считает Чепчугов, слова которого приводит «РБ Спорт».

Напомним, что в четвертьфинальной стадии «армейцы» превзошли «Краснодар», обыграв соперника с общим счётом 3:1 по сумме двух матчей.

Самарская команда, в свою очередь, оказалась сильнее московского «Динамо» (3:2).

Первая игра между командами из Москвы и Самары состоится с 14 по 16 марта. Ответный поединок будет сыгран с 4 по 6 апреля. Точные даты и время начала противостояний на данный момент не известны.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов Сергей Чепчугов
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