​Вратарь «Крыльев» Фролов вышел бы на замену, если бы матч с «Динамо» дошёл до серии пенальти

«Крылья Советов» прошли «Динамо» в четвертьфинале Кубка России. После домашней победы со счётом 2:1 самарцы сыграли вничью в Москве – 1:1. Если бы дело дошло до серии пенальти, то место в рамке ворот «крылышек» занял бы Евгений Фролов. Об этом рассказал сам футболист.

«Я должен был выйти на поле в случае серии пенальти с «Динамо». Мы обсуждали это с тренерским штабом. Я что, просто так бегал, разминался и готовился?» - высказался Фролов, чьи слова приводит «Чемпионат».

На следующей стадии Кубка России «Крылья Советов» снова сразятся с представителями столицы – с ЦСКА. Первый матч пройдёт уже в средине марта.