Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о жеребьевке 1/2 финала Пути РПЛ и 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

- В соперники «Спартаку» достался «Урал». Какое мнение об этой паре?

- Здесь фаворит очевиден. Легко «Спартаку» не будет, потому что соперник крепкий, но по составу и игре москвичи сильнее.

- Команды из Пути РПЛ не выбывают из Кубка России. Дает ли это возможность Абаскалю экспериментировать с составом?

- Я не думаю, что выйдет второй состав, просто можно больше задействовать футболистов, которые получают мало игровой практики. То есть, ротация будет, но подход все равно будет серьезным. Зачем «Спартаку» проигрывать? «Красно-белым» надо идти к финалу быстрыми шагами.

- Самая интересная пара данной стадии турнира по афише – «Зенит» - «Динамо». Команды проведут только один матч и сыграют в Санкт-Петербурге. Есть интрига в этом противостоянии?

- «Зенит» имеет хорошие шансы пройти «Динамо», тем более, он играет на своем поле. Но если говорить об интриге, «Динамо» - крепкая команда с хорошим подбором футболистов. Они побьются за победу, но предпочтение в паре отдаю «Зениту». Сейчас в РПЛ есть только два клуба, которые выделяются по игре, составу и результату. Питерцы – один из них.

- «Динамо» неудачно сыграло с «Крыльями Советов». Получается, команда плохо вкатывается в сезон?

- Это только самое начало. Все по-разному вкатываются. «Спартак» уже показывает хорошую игру, а «Динамо» вкатывается постепенно.

- «Локомотив» поедет в гости к «Акрону». Есть сомнения в успешном для «железнодорожников» результате?

Реклама

- Уверен, «железнодорожники» не проиграют. Мне вообще понравилась эта команда. И новички пришлись ко двору, и Дзюба, видно, что лидер. И молодые ребята себя проявляют: Пиняев, Глушенков. Игра поменялась, если сравнивать с тем, когда команду тренировал немец. Сейчас «железнодорожники» стали сильнее. Поэтому они в данной паре фавориты.

- У «Крыльев Советов» и ЦСКА шансы на успех равные?

- Да. «Армейцам» будет непросто. У самарцев яркая команда, виден свой рисунок, несмотря на то, что футболисты постоянно уходят. Клуб все равно остается на плаву. Это, конечно, тренерская работа. В противостоянии с «Динамо» команда оставила хорошее впечатление. Поэтому ЦСКА будет сложно. Фаворит здесь «Крылья Советов».

- Писарский сейчас забивает. Это главный козырь хозяев встречи?

- Конечно. Пришел ярко выраженный бомбардир, который забивает. У него прирожденный талант к этому.

- Какие расклады в паре «Ахмат» - «Краснодар»?

- «Ахмат» у себя дома будет больше атаковать, поэтому шансы пройти дальше у него повыше. Хотя у «Краснодара» тоже симпатичная команда. Но здесь есть ярко выраженный фактор своего поля.

- «Пари НН» встретится с «Ростовом». Какой ваш прогноз?

- Я смотрел кубковую встречу ростовчан с «Уралом». Не могу сказать, что их игра сейчас впечатляет. А у нижегородцев крепкая команда. Плюс играют они дома. Здесь шансы скорее равные, с небольшим перевесом хозяев.

Елена Григорьевская