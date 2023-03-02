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Кубок России

Зделар: «Надеюсь, что ЦСКА сможет пройти «Крылья»

02 Марта 2023 • 17:01 Комментировать

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России для своей команды. «Красно-синие» сыграют против «Крыльев Советов».

«Крылья» — молодая команда, выбившая из Пути РПЛ «Динамо». Но я надеюсь, что мы сможем пройти «Крылья» и оказаться в следующей стадии Кубка России», — приводит слова Зделара «Матч ТВ».

Футболист считает, что играть три матча в неделю является нормальной практикой, ведь в Европе так играют постоянно, необходимо адаптироваться и побеждать в каждой встрече.  

Первый матч «армейцы» проведут в гостях с «Крыльями Советов». Встреча запланирована на 15 марта, ответная игра — 6 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов Динамо Москва Саша Зделар
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