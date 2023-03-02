​Салихова надеется на кубковый суперфинал «Спартак» - «Зенит»

Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась своими ожиданиями насчёт вывески суперфинала Кубка России.

«Надеюсь, в финале встретятся «Спартак» и «Зенит», и мы победим», - сказала Салихова, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что Зарема Салихова в последние годы принимала активное участие в управлении «Спартаком», о чём рассказывала не раз.

По итогам жеребьёвки «Спартак» в полуфинале верхней части сетки Кубка России сыграет с «Уралом». «Зенит», в свою очередь, в нижней части сетки будет играть с «Динамо» на втором этапе четвертьфинала.