​«Зенит» узнал имя следующего соперника в Кубке России

Завершилась первая часть жеребьёвки Кубка России. Так, были сформированы пары второго этапа 1/4 финала в нижней части сетки, то есть в Пути регионов. Здесь, среди прочих, выступает «Зенит», и сюда после поражения от «Спартака» опустился «Локомотив». Пары выглядят так:
«Ахмат» - «Краснодар»;
«Пари НН» - «Ростов»;
«Зенит» - «Динамо»;
«Акрон» - «Локомотив».
Базовым днём матчей второго этапа 1/4 финала нижней части сетки Кубка России является 16 марта.
Теперь состоится жеребьёвка полуфинала в верхней части сетки. Следите за новостями.
Добавим, что действующим обладателем кубка России является московский «Спартак».
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