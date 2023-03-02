​«Зенит» узнал имя следующего соперника в Кубке России

Завершилась первая часть жеребьёвки Кубка России. Так, были сформированы пары второго этапа 1/4 финала в нижней части сетки, то есть в Пути регионов. Здесь, среди прочих, выступает «Зенит», и сюда после поражения от «Спартака» опустился «Локомотив». Пары выглядят так:

«Ахмат» - «Краснодар»;

«Пари НН» - «Ростов»;

«Зенит» - «Динамо»;

«Акрон» - «Локомотив».

Базовым днём матчей второго этапа 1/4 финала нижней части сетки Кубка России является 16 марта.

Теперь состоится жеребьёвка полуфинала в верхней части сетки. Следите за новостями.

Добавим, что действующим обладателем кубка России является московский «Спартак».