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Кубок России

​«Зенит» узнал имя следующего соперника в Кубке России

02 Марта 2023 • 14:40 Комментировать

Завершилась первая часть жеребьёвки Кубка России. Так, были сформированы пары второго этапа 1/4 финала в нижней части сетки, то есть в Пути регионов. Здесь, среди прочих, выступает «Зенит», и сюда после поражения от «Спартака» опустился «Локомотив». Пары выглядят так:

«Ахмат» - «Краснодар»;

«Пари НН» - «Ростов»;

«Зенит» - «Динамо»;

«Акрон» - «Локомотив».

Базовым днём матчей второго этапа 1/4 финала нижней части сетки Кубка России является 16 марта.

Теперь состоится жеребьёвка полуфинала в верхней части сетки. Следите за новостями.

Добавим, что действующим обладателем кубка России является московский «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Динамо Москва Кубок России
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