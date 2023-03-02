Игрок «Динамо» Даса высказался о возможном попадании на «Зенит» в Кубке России

Защитник московского «Динамо» Эли Даса высказался о предстоящей жеребьевке следующего раунда Кубка России. Уступив по сумме двух матчей «Крыльям Советов», «бело-голубые» выбыли в Путь регионов.

«Если нам попадется «Зенит», это не будет шансом отомстить за домашнее поражение в РПЛ. Нам нужно просто думать о проходе дальше. Мы не думаем о том, чтобы кому-то отомстить», - передает слова футболиста издание «Спорт-экспресс».

Церемония жеребьевки Кубка России пройдет сегодня, 2 марта, начало запланировано в 14:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.