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Кубок России

Вратарь «Крыльев» Ломаев назвал желаемого соперника в полуфинале Кубка России

02 Марта 2023 • 13:27 Комментировать

Страж ворот самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал об ожиданиях от жеребьевки полуфинальной стадии Кубка России. Голкипер назвал команду, против которой хочет сыграть в следующем этапе турнира.

«Я бы хотел сыграть со «Спартаком». В «Спартаке» много друзей играет. Команда, которая играет в открытый футбол. Против них будут интересные матчи», - цитирует футболиста издание «Чемпионат».

Напомним, что в четвертьфинале турнира «Крылья Советов» одолели московское «Динамо», а «Спартак» оказался сильнее «Локомотива».

Жеребьевка стадии ½ финала пройдет сегодня, 2 марта, начало – 14:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Иван Ломаев
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