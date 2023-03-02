Защитник «Крыльев Советов» Горшков высказался о жеребьёвке Кубка России

Защитник Юрий Горшков, который выступает за самарские «Крылья Советов», высказался касательно предстоящей жеребьевки полуфинальной стадии Пути РПЛ Кубка России.

«С кем хотел бы сыграл? Всё равно, чтобы выиграть турнир, нужно побеждать всех сильнейших. Поэтому без разницы, кто попадётся. О дальнейшей сетке не думаем», - передает слова футболиста издание «Чемпионат».

Напомним, что в четвертьфинале турнира «Крылья Советов» по сумме двух матчей переиграли московское «Динамо» с общим счетом 3:2. Жеребьевка ½ финала Кубка России состоится сегодня, 2 марта, начало – 14:30 мск.