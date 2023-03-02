Защитник «Ростова» Прохин назвал свою цель в Кубке России

Защитник «Ростова» Данила Прохин высказался о намерении выиграть Кубок России в нынешнем сезоне.

«Новый формат Кубка спас «Ростов»? Так можно сказать про всех, кто проиграл в плей-офф верхней сетки. У «Ростова» сейчас появился второй шанс. Почему бы нам не выиграть Кубок», - приводит слова футболиста издание Sport24.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина уступили екатеринбургскому «Уралу» по сумме двухматчевого противостояния и выбыли в Путь регионов.

Следующий матч «Ростов» сыграет против столичного «Локомотива» в 18-м туре Премьер-лиги. Встреча состоится 4 марта.