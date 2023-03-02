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Кубок России

Встретятся ли «Спартак» и ЦСКА уже в полуфинале: Интриги жеребьёвки Кубка России

02 Марта 2023 • 08:51 Комментировать

В четверг состоится жеребьёвка следующего этапа Кубка России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предвкушает это событие.

К формуле Кубка России многие относились скептически, но турнир действительно привлекает к себе внимание. В четверг в 13:30 по московскому времени пройдёт жеребьёвка четвертьфиналов и Пути РПЛ, и в Пути регионов.

Путь РПЛ

Главная интрига жеребьёвки Пути РПЛ заключается в том, сыграют ли «Спартак» и ЦСКА уже на стадии полуфинала. После эпичного противостояния «красно-белых» с «Локомотивом» хочется увидеть ещё одно дерби. С другой стороны, возможно, стоит чуть подождать, чтобы команды встретились через стадию. Кроме двух столичных команд до стадии полуфинала дошли «Крылья Советов» и «Урал», которые неожиданно выбили «Динамо» и «Ростов» соответственно. Очевидно, что теперь оба клуба постараются огорчить и «Спартак» с ЦСКА, если того потребует жеребьёвка.

Кстати, интересно, что до полуфиналов дошли представители всего двух групп. «Спартак» и «Крылья Советов» на первом этапе встречались в квартете В, а «Урал» и ЦСКА – в квартете D.

Противостояния также пройдут в два матча – по одному на поле каждого из соперников. Победители встретятся в финале Пути РПЛ, а проигравшие отправятся в Путь регионов.

Путь регионов

В отличие от Пути РПЛ в этой части сетки команды разделены на две корзины. В первую попали четыре команды, которые ранее добились побед как раз в рамках Пути регионов. «Акрон» стал единственной командой не из элиты, которая пробилась так далеко. Также успеха добились «Ахмат», «Зенит» и «Пари НН». Их соперниками в свою очередь станут четыре команды, вылетевшие из Пути РПЛ. Ими стали «Локомотив», «Динамо», «Ростов» и «Краснодар». Будем честны, самой интересной парой станет та, в которой окажется «Зенит».

В Пути регионов ближайший этап состоит из одного матча, который пройдёт на поле команд из первой корзины.

Роман Андреев

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Спартак Москва ЦСКА Москва
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