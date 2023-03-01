​Определены все участники следующего этапа Кубка России

Стали известны имена всех команд, которые пробились в следующий этап розыгрыша Кубка России сезона 2022/2023.

Если брать верхнюю часть сетки, то в ½ финала пробились «Спартак», ЦСКА, «Урал» и «Крылья Советов». В результате жеребьёвки они образуют пары полуфиналистов и сыграют в два матча.

В нижней части сетки первый четвертьфинальный барьер преодолели «Зенит», «Акрон», «Ахмат» и «Пари НН». Каждый из них во втором этапе четвертьфинала получит в соперники команду, которая вылетела из верхней части сетки. В этом списке находятся «Локомотив», «Краснодар», «Динамо» и «Ростов». В нижней части сетки всё решается в один матч.

Жеребьёвка Кубка России пройдёт в четверг, 2 марта.